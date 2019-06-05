Son Dakika Haberleri: Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
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Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu

59 dakika önce

Polis ekipleri, Küçükçekmece'de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Küçükçekmece'de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anı ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek kameraya yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 30 Mayıs günü oto yıkamacıya operasyon gerçekleştirdi.
HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK İÇİN DÜZENEK KURMUŞLAR Operasyonda, Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacının bir bölümüne özel ısıtıcılar, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı görüldü.
OPERASYON ANI KAMERADA Ayrıca adreste yapılan aramalarda ise 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 19 adet saksılara dikili vaziyette küçük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri, imalat ortamını sağlayan aydınlatma ve havalandırma cihazları ile ısı ölçerler ele geçirildi. İş yeri sabinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
(İHA)
Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Küçükçekmece, Güncel
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