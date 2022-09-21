Başta Başbakan Narendra Modi olmak üzere Srivastava'nın çok sayıda seveni sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

Srivastava'nın ailesi geçen hafta yaptığı açıklama, Raju Srivastava'nın iyileşme sürecinde olduğu ve solunum cihazına bağlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hint komedyen Raju Srivastava, 58 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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