Hint koreograf Saroj Han hayatını kaybetti - Son Dakika

Hint koreograf Saroj Han hayatını kaybetti

YENİ Hindistan'da ünlü koreograf Saroj Han (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'da ünlü koreograf Saroj Han (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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NDTV kanalındaki habere göre Han, 20 Haziran'da nefes darlığı şikayetiyle Mumbai'de hastaneye kaldırıldı.

Han'ın yeğeni Manish Jagwani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü koreografın bu sabah ani kalp durması sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Han'ın ölümü üzerine Akshay Kumar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Bollywood yıldızı ve siyasetçi sosyal medyada taziye mesajları yayımladı.

Kariyerinde 2 binin üzerinde şarkının koreograflığını üstlenen Han, çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

Hint aktör Sushant Singh Rajput, 14 Haziran'da Mumbai'deki evinde ölü bulunmuştu.

Bollywood sineması oyuncularından 53 yaşındaki Irrfan Han 29 Nisan'da, 67 yaşındaki Rishi Kapoor da 30 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Mumbai, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:03 Kaynak: AA

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