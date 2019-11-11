Hint Müslüman lider Azad doğumunun 131. yılında anılıyor

Hindistan'da, ülkenin istiklal mücadelesinin Müslüman liderlerinden ve bağımsız Hindistan'ın ilk Eğitim Bakanı Mevlana Ebul Kelam Azad, doğumunun 131. yılında anılıyor.

Hint basınındaki haberlere göre, 11 Kasım 1888'de dünyaya gelen Ebul Kelam Azad için ülkenin çeşitli eyaletlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Azad'ın Yeni Delhi'deki mezarında resmi tören düzenlenirken, çok sayıda Hint vatandaşı kabrini ziyaret etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azad'ın özgürlük mücadelesindeki rolünü hatırlatarak, kendisini hürmetle andıklarını belirtti.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC), Twitter'daki paylaşımında, Müslüman liderin ülkenin eğitim sisteminin temelini attığını vurgulayarak, "Bugün Hindistan'ın en büyük alimlerinden ve aktivistlerinden Mevlana Ebul Kelam Azad'ı onurlandırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Azad'ın doğum günü olan 11 Kasım, 2008'den bu yana Mili Eğitim Günü olarak kutlanıyor.

Osmanlı'yı destekledi

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Azad, Mekke'de dünyaya geldi. İlköğrenimine burada başlayan Azad, daha sonra göç ettiği Hindistan'da eğitimine devam etti.

Çıkardığı el-Hilal ve el-Belağ gazetelerinde Osmanlı Devleti'ni destekleyen yazılar kaleme aldı.

İngiliz sömürge hükümetince 1921'de tutuklanan Azad'ın, mahkeme hakimine sözleri çok konuşuldu. Sözleri daha sonra Türkiye'deki gazetelerde çeşitli başlıklarda yayımlandı.

INC'ye iki defa başkanlık eden Azad, Bağımsız Hindistan'ın ilk eğitim bakanı oldu ve Şubat 1958'deki ölümüne dek bu görevde kaldı.

Bakanlığı döneminde Türkiye'yi ziyaret eden Azad, 1951'de iki ülke arasında kültür ve dostluk anlaşması imzalanmasına öncülük etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına destek veren Azad'ın, İngilizce, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Türkçe bildiği belirtiliyor.