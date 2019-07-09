Son Dakika Haberleri: Hint Müslümanlardan linç girişimlerine karşı protesto
Son Dakika Güncel Haber

Hint Müslümanlardan linç girişimlerine karşı protesto

1 saat önce

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde toplanan yaklaşık 500 Müslüman, kendilerine yönelik nefret suçlarını protesto etti.

Hint Müslümanlardan linç girişimlerine karşı protesto, System.String[]
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde toplanan yaklaşık 500 Müslüman, kendilerine yönelik nefret suçlarını protesto etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, dün, eyaletin Ramgarh bölgesinde toplanan grup, ülkede Müslümanlara yönelik süren Hindu şiddetine karşı şikayetlerini dile getirdi.
Müslüman grubun daha önce aldıkları gösteri izninin iptal edildiği belirtilirken, eyalet yetkililerinin bölgede benzer eylemlerin sayısının artmasından ve bunun şiddet olaylarına sebep olmasından endişe duyduğu kaydedildi.
Ramgarh bölge yönetiminin, izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle dünkü eylemle ilgili yasal işlem başlatacağı bildirildi.
Geçen cuma Jharkhand'da bir başka Müslüman topluluk, 18 Haziran'da Müslüman Tabrez Ansari'nin Hindular tarafından öldürülmesini protesto etmek için gösteri düzenlemişti.
Ülkede gerçekleştirilen nefret suçu saldırılarının hedefi haline gelen Müslümanlar, Hinduların gerçekleştirdiği linç girişimlerine karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:37 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım Son dakika! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patentini alacak Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hint Müslümanlardan linç girişimlerine karşı protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]