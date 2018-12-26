Son Dakika Haberleri: Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisinin 14. Yılı

Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisinin 14. Yılı

28 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye'deki Açeliler Topluluğu, 230 bin kişinin ölümüne yol açan Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından bölgeyi vuran tsunami felaketinin...

Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisinin 14. Yılı, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye'deki Açeliler Topluluğu, 230 bin kişinin ölümüne yol açan Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından bölgeyi vuran tsunami felaketinin yıl dönümü dolayısıyla "Teşekkür ederiz Türkiye" başlıklı program düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programa Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu Herry Sudrajat, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Osman Atalay, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Özay ve savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral katılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda 28 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek program, 15.00'te başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:37 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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