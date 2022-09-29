"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA

Mozambik, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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