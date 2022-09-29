Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

29.09.2022 09:58
Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te kolera salgını nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint Okyanu su kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te kolera salgını nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, kolera salgını Mozambik'te can aldı.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Niassa bölgesinde 2 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı salgına karşı bölgede tedbirlerini artırırken, yaşamını yitirenlerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede, temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mozambik'te kolera salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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