Ölenlerin Ensar'us Sunna örgütü üyesi olduğu bilgisini paylaşan Rafael, bazılarının güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, bazılarının da yılan ve aslan gibi hayvanların saldırısı sonucu öldüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mozambik'te Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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