Mozambik'te Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Mozambik'te Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldı

29.09.2022 16:26
Mozambik'te Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te terör örgütü Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te terör örgütü Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Mozambik Polisi Genel Müdürü Bernardino Rafael, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde ormanlık bir alanda 16 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Ölenlerin Ensar'us Sunna örgütü üyesi olduğu bilgisini paylaşan Rafael, bazılarının güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, bazılarının da yılan ve aslan gibi hayvanların saldırısı sonucu öldüklerini belirtti.

Rafael, operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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Kaynak: AA

Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mozambik'te Ensar'us Sunna üyesi 16 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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