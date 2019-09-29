Son Dakika Haberleri: Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu feribot kayboldu
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Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu feribot kayboldu

55 dakika önce

Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu bir feribotun kaybolduğu belirtildi.

Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu feribot kayboldu, System.String[]

Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu bir feribotun kaybolduğu belirtildi.


Yemen'in Sokotra adasına giden 55 kişinin bulunduğu feribotun Hint Okyanusu'nda kaybolduğu bildirildi. Sokotra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokotra Adası'na gitmek için El Mahra limanından ayrılan Yemenli bir iş adamına ait feribotla bir süre sonra irtibatın kesildiği ifade edildi.


Sokotra yerel makamlarının kaybolan feribot ile ilgili Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini bilgilendirdiği ve bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığı açıklandı. - SANA

Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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