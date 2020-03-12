HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
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HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

6 saat önce

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi.

HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ, System.String[]
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi. 83 gün tutuklu bulunduğu Sri Lanka'dan Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçakla öldürmüş ve 4 personeli de yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanan zanlı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bugün sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. Zanlı, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişiyi de yaralamıştı.

22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI

22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi, tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.


- İstanbul
Bora Füzesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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