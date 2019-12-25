Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide uğradığı bıçaklı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Kaptan Ekşi'ni kız kardeşi İrem Ekşi abisinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde düzenlenen cenazeye Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi, kız kardeşi İrem Ekşi, ailesi ve yakınları, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ekşi'nin acılı ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Kız kardeş İrem Ekşi, abisinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Kaptan Ekşi'nin arkadaşı Barbaros Aybar, "Sınıf arkadaşımızı kaybettik. Dünya iyisi bir insandı. Çok hümanistti. Mutluluk saçardı, yüzünden gülücük eksik olmazdı. Çok derin üzüntü içindeyiz. Bizim için yeri doldurulamaz bir kayıp" diye konuştu.



Bora Ekşi'nin başka bir arkadaşı Hikmet Uyar, "Canımız ciğerimiz bir arkadaşımız katledildi. Bu olay olmayabilirdi bunun önüne geçilebilirdi. İş alımlarında daha dikkatli olunabilir" dedi.



Kaptan Bora Ekşi'nin Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Valide Sultan Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu. - İSTANBUL