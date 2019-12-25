Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

6 saat önce

HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]
HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


- İstanbul
Bora Füzesi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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