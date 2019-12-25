Son Dakika › Güncel › Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
6 saat önce
HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz
adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
- İstanbul
Son Dakika İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı