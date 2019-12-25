Son Dakika › Güncel › Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Son Dakika İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor