Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin Aktaş.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından alınarak Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi,yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenazeye katılan arkadaşı, kaptan Hikmet Uyar "acımız çok büyük sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.Bir cani tarafından katledildi. İş alımlarında biraz daha dikkatli olunabilirdi.Bu olay böyle olmayabilirdi." diye konuştu. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen de "Ülkemizde denizcilik kültürü gittikçe bozulmaya başladı. Karada geçimini temin edemeyenler denize yöneliyorlar. Manevi yapıları psikolojik yapıları buna uygun mu denetlenmesi gerekiyor.Testlerden geçirilmesi gerekiyor.Biz denizlere açıldığımızda yanımızda bir Allah var bir de personelimiz var. Personelimizden bir tanesi tehlike doğuruyorsa o zaman hepimizin hayatı tehlikededir" dedi

Bora Ekşi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.

- İstanbul