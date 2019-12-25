HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA HİNT Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda  İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin Aktaş.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından alınarak Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi,yakınları ve meslektaşları katıldı.

Cenazeye katılan arkadaşı, kaptan Hikmet Uyar "acımız çok büyük sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.Bir cani tarafından katledildi. İş alımlarında biraz daha dikkatli olunabilirdi.Bu olay böyle olmayabilirdi.ö diye konuştu. Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen de "Ülkemizde denizcilik kültürü gittikçe bozulmaya başladı. Karada geçimini temin edemeyenler denize yöneliyorlar. Manevi yapıları psikolojik yapıları buna uygun mu denetlenmesi gerekiyor.Testlerden geçirilmesi gerekiyor.Biz denizlere açıldığımızda yanımızda bir Allah var bir de personelimiz var. Personelimizden bir tanesi tehlike doğuruyorsa o zaman hepimizin hayatı tehlikededirö dedi

Bora Ekşi'nin cenazesi kılınan  cenaze namazının ardından Taşdelen mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

---------------------

-Cenazeden görüntü

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye gele ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Bora Füzesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!
Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]