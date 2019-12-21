Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet - Son Dakika

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet

6 saat önce

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet, System.String[]

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.


İnce Karadeniz adlı yük gemisi, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yük alarak Hint Okyanusuna açıldı. Seyir halinde bulunan gemide, makine yağcısı Ergin A. daha önce tartıştığı öne sürülen kaptan Bora Ekşi'yi boğazından bıçakladı. Olay esnasında saldırıyı önlemek isteyen 2 mürettebatı da yaralayan Ergin A., mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi. Kaptan Bora Ekşi gemide hayatını kaybederken, geminin rotası adli işlemler nedeni ile Sri Lanka'ya çevrildi.


Şirketten açıklama


Konuyla ilgili İnce Denizcilik Şirketi tarafından açıklamada, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz adlı gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu gemi kaptanımız vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Türk Konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariyle Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" ifadeleri kullanıldı. - JAVA

Karadeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:19 İran, Japonya'ya ithal ettiği petrolün parasını istedi - Son Dakika Haber
19:06 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
19:03 Ümraniye'de silahlı sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı - Son Dakika Haber
18:53 Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika Haber
18:44 Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]