Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi İstanbul'a getiriliyor - Son Dakika

Hint Okyanusu'nda seyir halindeki Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi (45) bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Interpol ekiplerince İstanbul'a getiriliyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmek için açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 20 Aralık 2019'da işlenen cinayetin ardından, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul polisi, yaklaşık 3 aydır Sri Lanka polisi tarafından gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş'ın iadesini istedi. Şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için Türk polisi ile Interpol ortak çalıştı. Yürütülen çalışma sonucunda, Sri Lanka yönetimi şüphelinin iadesine karar verdi.

İstanbul polisi, Interpol ekipleriyle birlikte şüpheli Ergin Aktaş'ı Türkiye'ye getirmek için Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gitti. Kolombo'da teslim alınacak Aktaş, uçakla İstanbul'a getirilecek.