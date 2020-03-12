Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Hint Okyanusu'nda seyir halindeki Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi (45) bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Interpol ekipleri tarafından İstanbul'a getirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmek için açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 20 Aralık 2019'da işlenen cinayetin ardından, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul polisi, yaklaşık 3 aydır Sri Lanka polisi tarafından gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş'ın iadesini istedi. Şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için Türk polisi ile Interpol ortak çalıştı.

Yürütülen çalışma sonucunda, Sri Lanka yönetiminin şüpheliyi iade etmeye karar vermesi üzerine İstanbul polisi, Interpol ekipleriyle birlikte Ergin Aktaş'ı Türkiye'ye getirmek için Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gitti.

Ekipler, Kolombo'da teslim aldıkları şüpheli Aktaş'ı, Türk Hava Yolları'nın TK 0731 sefer sayılı uçağıyla saat 06.00'da İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan Ergin Aktaş, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.