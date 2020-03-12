Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği...

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulan ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Interpol ekiplerince İstanbul'a getirilen şüpheli Ergin Aktaş, adliyeye sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmek için açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 20 Aralık 2019'da işlenen cinayetin ardından, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul polisi, yaklaşık 3 aydır Sri Lanka polisi tarafından gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş'ın iadesini istedi. Şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için Türk polisi ile Interpol ortak çalıştı.


Yürütülen çalışma sonucunda, Sri Lanka yönetiminin şüpheliyi iade etmeye karar vermesi üzerine İstanbul polisi, Interpol ekipleriyle birlikte Ergin Aktaş'ı Türkiye'ye getirmek için Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gitti.


Ekipler, Kolombo'da teslim aldıkları şüpheli Aktaş'ı, Türk Hava Yolları'nın TK 0731 sefer sayılı uçağıyla saat 06.00'da İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanında işlemleri tamamlanan Ergin Aktaş, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sri Lanka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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