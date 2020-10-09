Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayete ilişkin dava başladı - Son Dakika

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ergin Aktaş, olay günü ilaç etkisinde olduğunu öne sürdü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ergin Aktaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, 8 müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunması sorulan tutuklu sanık Ergin Aktaş, zaman zaman rahatsızlandığını ve kaptanlarından ilaç talep ettiğini belirterek, Bora Ekşi kaptanın da kendisine bazen ilaçlarını verdiğini ve kendisiyle iyi niyetli olarak ilgilendiğini düşündüğünü söyledi.

"Kendimi bir askeri gemide düşünerek ekmek bıçağı aldım"

Maktul ile arasında bir problem bulunmadığını ve gemide düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, tüm geminin duyacağı şekilde, "İnşallah bir gün Peygamber Efendimiz için de anma yapılır." şeklinde anons yaptığını anlatan Aktaş, "Bu olaydan sonra Bora kaptan yaptığımın doğru olmadığını' söyledi. Ben de kendisinden özür diledim. Ancak bu konu nedeniyle kendisine kin beslediğim doğru değildir." dedi.

Bora Ekşi'nin ailesiyle telefon görüşmesi yaptığını bildiğini ve ona bu yüzden kızmadığını da aktaran Aktaş, olayları şöyle anlattı:

"Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek, kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Bora kaptanın kamarasına indim. Kapıyı çaldım, ilaç almak istediğimi söyleyerek içeri girdim. Daha sonra bıçağı sapladım. Bağırış olunca odadan çıktım. Dışarıda ikinci kaptan Cenk, 'Bıçağı var.' diye anons etti. Sonra diğer gemi personeli üzerime geldi ve ben düşman askeri olarak görerek onlara da bıçak salladım. Daha sonra yağcı Çoşkun, yangın tüpüyle beni bayılttı. Beni bağladılar. İsteseydim Melike Yılmaz'ı da öldürecek durumdaydım ancak böyle bir şey yapmadım. Ben olay öncesi gemi kaptanına ve diğerlerine rahatsız olduğumu ve gemiden ayrılmak istediğimi söylemiştim."

"Cehennemin en dibinde yanacaksın"

Beyanına başvurulan geminin üçüncü kaptanı müşteki Keziban Hazel ise, Ergin Aktaş'ın kendisine, "Ben Kabe'ye gidip putları yıktım. Siz Hazreti Ayşe'nin kızına benziyorsunuz." dediğini ve maktulun kamarası ile kendi kamarası çok yakın olduğu için konuşulanları duyduğunu anlatarak, "Sanık kaptana, 'Bana bunu niye yaptınız, aileme niye şikayet ettiniz?' şeklinde şeyler söylüyordu. Bora kaptan da, 'Sen geç uyu, yarın konuşuruz.' diyordu. Kısa bir süre sonra kaptanın, 'Yapma, beni öldürme, iki çocuğum var benim' diye bağırdığını duydum. Diğer gemi personelini arayıp çağırdım. Beni de bacağımdan yaraladı. Daha sonra bana, 'Beni niye engelledin, herkesi öldürecektim.' dedi." ifadesini kullandı.

Duruşmada diğer müştekilerin de ifadelerinin alınması sırasında araya giren sanık Ergin Aktaş, "Bilerek yapmadım. Ben iyi bir insan değil miydim? Size neden böyle bir şey yapayım? Ben rahatsızlandıktan sonra böyle olmadım mı? Allah her şeye şahittir." diye konuştu.

Ölen kaptan Bora Ekşi'nin kız kardeşi İrem Ekşi Mutlu ise, "Ergin, abimin gözleri gözlerinden gitmesin. Cehennemin en dibinde yanacaksın." diyerek sinir krizi geçirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dinlenilmeyen müştekilerin de bir sonraki duruşmada dinlenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı.

Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan ve burada 3 gün gözaltında tutulan Aktaş, Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aktaş'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.