HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Görüntü dökümü:---------------------Cenazeden görüntü-Babanın taziyeleri kabul etmesi-Cenazeye gelenlerden görüntü-Kız kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması-Genel ve detay görüntüler