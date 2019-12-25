HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAHint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Vahdettin Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Cenazeden görüntü

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Kız kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Genel ve detay görüntüler


Bora Füzesi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok
Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
19:29 Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur" - Son Dakika
19:27 Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
19:27 Kapısı açılan otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
19:26 Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
19:25 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İstihdamın Yıldızları Ödül Törenine katıldı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]