Hint parsı yavrusunun ölüm nedeni Kovid-19'la bağlantılı olabilir - Son Dakika

Hindistan'da vahşi doğadaki Hint parsı yavrusunun ölüm nedeninin Kovid-19'la bağlantılı olabileceği belirtildi.

Independent gazetesinin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Hindistan Veterinerlik Araştırmaları Enstitüsünden uzmanlar, vahşi doğadaki hayvanların Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için çalışma başlattı.

Bilim insanı Gaurav Kumar Sharma, "İnsanların Haydarabad ve Chennai hayvanat bahçesindeki aslanlara Kovid-19 bulaştırdığını öğrendikten sonra vahşi hayvanlar için çalışma başlattık." dedi.

Sharma, Ekim 2021'de leşi bulunan bir yaşındaki Hint parsında, Kovid-19 enfeksiyonuna işaret eden lezyonların tespit edildiğini söyledi.

Bazen vahşi kedilerin herhangi bir enfeksiyon belirtisi gösterdiğinde diğer hayvanlar tarafından terk edildiğini belirten Sharma, tek başına gezen yavrunun başka bir hayvan tarafından saldırıya uğramış olabileceğinin altını çizdi.

Diğer bilim insanları da pars yavrusunun leşindeki diş izlerine ve diğer patolojik belirtilere dayanarak parsın Kovid-19 semptomları göstermeye başladıktan bir süre sonra başka hayvanlarla kavga etmesi sonucu ölmüş olabileceğini kaydetti.

Çalışmada, Hint parsı yavrusunda saptanan başak proteininin (peplomer) genetik sırasının 2021'de Hindistan'da Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında etkili olan Delta varyantı dizilimleri ile "çok yüksek benzerlik" gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Parsın Ekim 2021'de ölü bulunduğu sırada Hindistan'da günlük Kovid-19 vakaları 10 binin altına düşmüştü.