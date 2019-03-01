Son Dakika Haberleri: Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi

Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi

1 saat önce

Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi, System.String[]
Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi. Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun profesyonel olduğunu ve kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Pakistan, Pilot, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü

Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hint Pilot Ülkesine Teslim Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]