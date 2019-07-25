Son Dakika Haberleri: Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı
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Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı

51 dakika önce

Hindistan'da nehirde akıntıya kapılan bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı.

Hint polisi, akıntıya kapılan adamı böyle kurtardı, System.String[]
Hindistan'da nehirde akıntıya kapılan bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis memuruna çok sayıda tebrik mesajı yollandı.
Olay, Hindistan'ın Uttarancal eyaletindeki Ganj Nehri'nde meydana geldi. Akıntıya kapılarak sürüklenen bir adamı, polis, suya atlayarak kurtardı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Polisin, akıntıya kapılan adamı fark ettiği anda suya atlayarak adama doğru yüzdüğü; ardından boğulmak üzere olan adamı tutarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü.
Görüntülere çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Ganj Nehri, Hindistan, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
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