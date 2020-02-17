Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı - Son Dakika

Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı

6 saat önce

Hint polisi, başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslami Kütüphanesi'nde ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdı.

Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı, System.String[]
–Hint polisi, başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslami Kütüphanesi'nde ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve dakikalarca süren coplu saldırı büyük tepki çekti.

Görüntüler ülkede 'Vatandaşlık Yasası'nın protesto edildiği günlerde, Aralık ayında kaydedildi. Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerde polislerin kütüphaneye girdiği ve ders çalışan Müslüman öğrencilere coplarla saldırdığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Saldırı görüntüleri/ güvenlik kamerası


Yeni Delhi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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