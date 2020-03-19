Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı - Son Dakika

Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı

7 saat önce

Hindistan'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı, System.String[]

Hindistan'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.


Hindistan'da korona virüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi. Kerala eyaleti polisi korona virüsünden korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı. Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor. Videodaki 6 polisin dansı sosyal medyada beğeni topladı.


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Hindistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

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