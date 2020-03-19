Hint polisinden Kovid-19 salgını için danslı el yıkama görüntüsü - Son Dakika

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Hint polisinden Kovid-19 salgını için danslı el yıkama görüntüsü
6 saat önce
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Hint basınında yer alan haberlere göre, Kerala Polisi tarafından hazırlanan 64 saniyelik görüntüde müzik eşliğinde dans eden 6 polis, Kovid-19 salgınından korunmak için ellerin doğru şekilde nasıl yıkanması gerektiğini gösteriyor.
Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı. Çok sayıda kullanıcı görüntünün, "eğitici" olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.
Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde salgının bulaştığı 141 kişiden 25'i Kerala'da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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