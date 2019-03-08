Hint Savaş Uçağı, Pakistan Sınırı Yakınlarında Düştü

– Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.

– Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.



Hint basını, Hindistan'ın Racastan eyaletinde bulunan Nal Havalimanı'ndan havalanan MiG-21 tipi savaş uçağının, Bikaner şehrinde teknik nedenler yüzünden düştüğünü duyurdu. Askeri kaynaklara dayanılarak verilen haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce kendisini dışarı fırlattığını, yara almadan yere indiğini; uçağın düştüğü bölgede de her hangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

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