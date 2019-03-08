Hint Savaş Uçağı, Pakistan Sınırı Yakınlarında Düştü
33 dakika önce
? Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.
? Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-21 tipi savaş uçağının Pakistan sınırı yakınlarında düştüğü belirtildi.
Hint basını, Hindistan'ın Racastan eyaletinde bulunan Nal Havalimanı'ndan havalanan MiG-21 tipi savaş uçağının, Bikaner şehrinde teknik nedenler yüzünden düştüğünü duyurdu. Askeri kaynaklara dayanılarak verilen haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce kendisini dışarı fırlattığını, yara almadan yere indiğini; uçağın düştüğü bölgede de her hangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:30 Kaynak: DHA
Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi
Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş
Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik