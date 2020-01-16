Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda - Son Dakika

Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda

6 saat önce

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı.

Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda, System.String[]

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Thrissur şehrindeki fırıncı ve şefler, "dünyanın en uzun pastasını" yapmak için bir araya geldi.

Kerala Fırıncılar Derneğince (BAKE) düzenlenen etkinlikte pastanın yapılması için kentin sahil şeridinde binlerce masa dizildi.

Organizatörler, toplamda 12 ton şeker ve un kullanılarak 4 saatte tamamlanan pastanın 10 santimetre genişliğinde, 27 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Pastanın uzunluğunun Guinness Dünya Rekorları yetkililerince değerlendirildiğini bildiren organizatörler, kesin uzunluk teyidinin beklendiğini kaydetti.

Pastanın 6,5 kilometrelik uzunluğunun onaylanması halinde 2018'de Çin'de yapılan 3,2 kilometre uzunluğundaki meyveli kekin rekorunu kırması bekleniyor.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]