Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda - Son Dakika Dünya

Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda

6 saat önce

1500 Hintli usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı.

1500 Hintli usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. Pastanın 2018'de Çin'de yapılan 3,2 kilometre uzunluğundaki meyveli kekin rekorunu kırması bekleniyor.View on euronews

Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:18 
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