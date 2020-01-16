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Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda
6 saat önce
1500 Hintli usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı.
1500 Hintli usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. Pastanın 2018'de Çin'de yapılan 3,2 kilometre uzunluğundaki meyveli kekin rekorunu kırması bekleniyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:18
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