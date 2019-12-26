Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü - Son Dakika

Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'nın Hacı Pir bölgesinde Hint askerleri tarafından ateşkes ihlali yapıldığı belirtildi.

İhlallere Pakistan ordusu tarafından karşılık verildiği aktarılan açıklamada, bir Hint askeri noktasının vurulduğu ve biri yüzbaşı olmak üzere 3 askerin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada iki Pakistan askerinin de hayatını kaybettiği kaydedilirken altıncı askerin ölümüne ilişkin açıklamayı Hint ordusu yaptı.

Hindistan ordusu, Keşmir'in Baramulla bölgesinde Pakistan ordusunun top ve havan mermileriyle Hint tarafını vurduğunu, buradaki ateşkes ihlali sonucu bir sivil ile bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada son bir yılda Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki 300'ün üzerindeki sivilin, Hindistan'ın yaptığı 3 binin üzerinde ateşkes ihlaliyle hedef olduğunu duyurmuştu.