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Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü
6 saat önce
Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.
Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'nın Hacı Pir bölgesinde Hint askerleri tarafından ateşkes ihlali yapıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:42
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