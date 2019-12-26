Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü - Son Dakika Dünya

Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü

6 saat önce

Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.

Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü, System.String[]

Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.


Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'nın Hacı Pir bölgesinde Hint askerleri tarafından ateşkes ihlali yapıldığı belirtildi.

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Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:42 
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