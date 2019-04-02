Hint Yazar D'silva'nın Yeni Kitabının Konusu Muğla'da Geçecek

Hint yazar Ann D' Silva
, Hint bir kadın ile Türk imamın hikayesini anlattığı "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" üçlemesinin ikinci kitabının konusunun Muğla
'da geçeceğini söyledi. Dalaman
, Ortaca
, Köyceğiz
Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliğinin (DOKTOB) davetlisi olarak Muğla'ya gelen yazar Ann D'Silva, Dalyan Kanalı'nda tekne turuna çıkıp 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı gezdi.
Gezi sırasında yazara, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi.
D'Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye
ile Hindistan
'ın tarih birliği olan, kültürleri bir birine çok yakın iki ülke olduğunu söyledi.
Türkiye'ye geldiğinde birçok yeri ziyaret ettiğini belirten D'Silva, "Özellikle bizim kuzey bölgemizde uzun yıllar Türklerin yönetimi vardı. Türkiye'ye geldiğimde ziyaret ettiğim yerlerden birisi de Konya
, Mevlana
idi. Doğa ve insanın iç içe olduğu spiritüalizme inanıyorum. Sevginin ve aşkın insanlığa iyi geldiğine inanıyorum." dedi.
- "Yeni kitabımın konusu Muğla ve Dalyan'da geçecek"
Kitabı hakkında bilgi veren D'Silva, "Dünyanın bir ucundan aşkı ve sevgiyi bulmak için Türkiye'ye gelen bir kızın aşkının hikayesi anlatılıyor. İlk kitabımın konusu Hindistan'ın büyükşehirlerinin yanı sıra İstanbul
, Ankara
, Şanlıurfa
, Konya ve Kapadokya
'da geçiyor. İkinci kitabımın konusu ise Muğla ve Dalyan'da geçecek." diye konuştu.
- Tanıtıma katkı sağlayacak
DOKTOB Halkla İlişkiler
Sorumlusu Fulya Okutur ise kitabın, Muğla'nın tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.
DOKTOB'un üç yıldır Hindisitan pazarında çeşitli etkinliklere katıldığını hatırlatan Okutur, şunları kaydetti:
"Bu çalışmalar sırasında bağlantılarımız oldu. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla Ann ile tanıştım. Hint bir kız ve Türk'ün aşkını anlatan Türkiye'de geçen kitap çok ilgimi çekti. Bölgemize davet ettim. Bölgemizi tanıttım. Dalyan'ı gezdikten sonra kitabı için çok ideal bir bölge olacağını söyledi. İkinci kitap tamamen Dalyan ve Muğla'da geçecek. Üçüncü kitap da Muğla'yı içerecek. Bunun tanıtım açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu kitabın filminin çevrilmesi ile ilgili projeler var. Hindistan pazarında filmlerin tanıtım adına çok önemli fonksiyonları var."
- "Kum ve Deniz"
Yazarın Hristiyan Hint kız ve Türk imam arasında geçen aşkı konu edindiği, Türkiye'de geçen Kum ve Deniz üçlemesinin ilk kitabı "Sand & Sea: Footprints in the Sand" üç ay önce okuyucu ile buluştu.
İngilizce basılan ve internet üzerinden satışı yapılan kitapta Hannah ve Özcan'ın hikayesi anlatılıyor. Hint ve Türk kültürünün benzerliklerinin yer aldığı kitabın konusu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya ve Kapadokya'da geçiyor.