Hintli Arvind, İzmirli Polser'le ortak oldu
5 dakika önce
Ortaklığın yüzde 60'lık hissesi Hintli Arvind'e, geri kalanı ise Türk şirketi Polser'e ait olacak.
Ortaklığın yüzde 60'lık hissesi Hintli Arvind'e, geri kalanı ise Türk şirketi Polser'e ait olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36
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