Son Dakika Haberleri: Hintli Arvind, İzmirli Polser'le ortak oldu

Hintli Arvind, İzmirli Polser'le ortak oldu

5 dakika önce

Ortaklığın yüzde 60'lık hissesi Hintli Arvind'e, geri kalanı ise Türk şirketi Polser'e ait olacak.

Hintli Arvind, İzmirli Polser'le ortak oldu, System.String[]
Ortaklığın yüzde 60'lık hissesi Hintli Arvind'e, geri kalanı ise Türk şirketi Polser'e ait olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 

Ekonomi
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