Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı - Son Dakika

Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı
07.12.2020 14:59
Hindistan'da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi.
Hindistan'da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada. Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi. Korona virüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.
(İHA)
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