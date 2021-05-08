Hintli doktorlar koronavirüs tedavisinde aşırı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika

Hintli doktorlar koronavirüs tedavisinde aşırı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı

08.05.2021 13:40
Hintli doktorlar koronavirüs tedavisinde aşırı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı, System.String[]

Hindistan'da doktorlar koronavirüse (Covid-19) yakalanmış kişilerde, 'hastaneden kapılan ya da ikincil enfeksiyonlara' önlem olarak reçetesiz ve doktor tavsiyesi olmadan aşırı miktarda kullanılan antibiyotiklerin, daha sonra vücutta o ilacı etkisiz hale getirdiği ve bağışıklık sistemini...

Hindistan'da doktorlar koronavirüse (Covid-19) yakalanmış kişilerde, 'hastaneden kapılan ya da ikincil enfeksiyonlara' önlem olarak reçetesiz ve doktor tavsiyesi olmadan aşırı miktarda kullanılan antibiyotiklerin, daha sonra vücutta o ilacı etkisiz hale getirdiği ve bağışıklık sistemini desteleyen iyi bakterileri de öldürdüğü için koronavirüslü hastaların hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Hindistan'da farklı hastanelerde çalışan doktorlar yerel medyaya yaptıkları açıklamada, ülkede koronavirüs tespit edilen hastalarda 'hastaneden kapılan ya da ikincil enfeksiyonlara' önlem olarak reçetesiz ve doktor tavsiyesi olmadan aşırı miktarda kullanılan antibiyotiklerin zararları konusunda uyardı. Care Hastanesi'nden Dr Meraj Saikh, hastaların koronavirüsün ilk gününde doktor tavsiyesi olmadan yüksek dozda antibiyotik kullanılmasının, daha sonra vücutta o ilacı etkisiz hale getirdiğini belirtti. Dr Meraj Saikh, ayrıca aşırı ve yüksek dozda kullanılan antibiyotiğin koronavirüs hastalarında iyi bakterileri de öldürdüğü için başka bakterilere de fırsat yaratarak hastanın hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Viveka Superspecialty Hastanesi'nde çalışan Dr Nikhil Balankhe ise, antibiyotiklerin koronavirüs hastalarının tedavisinde doktorun kararına bağlı olarak kullanılması gerektiğini açıkladı. Dr. Balankhe, "Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, tedaviyi zorlaştırarak dirençli bakterilerin yayılmasını sağlar. Bu yeni mutasyona (Kovid-19) karşı kullanılacak antibiyotik mevcut değil" ifadelerini kaydetti.

Care Hastanesi'nden acil servis doktoru Kamal Bhutada, Hindistan'ın zaten dirençli bakterilerle dolu olduğunu ve doktorların gerekli haller dışında koronavirüs tedavisinde yüksek dozda antibiyotik kullanmaması gerektiğini belirtti.


Koronavirüs, Antibiyotik, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hintli doktorlar koronavirüs tedavisinde aşırı antibiyotik kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika Dünya


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