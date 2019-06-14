Son Dakika Haberleri: Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki
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Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

2 saat önce

Hintli doktorlar 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.

Hintli doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki, System.String[]
Hintli doktorlar 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da hafta başında 3 asistan doktorunun ölen bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesi sonrası ülkedeki sağlık dernekleri doktorları ulusal bir günlük görev bırakma protestosuna çağırdı. Yapılan çağrı üzerine binlerce doktor bugün işi bırakarak protesto gösterilerine katıldı. Olayınyaşandığı Bengal eyaletindeki doktorların çoğunun protestolara katılması sebebi ile bölgedeki 13 hastanenin iş akışında ciddi aksaklıklar yaşandı.

Doktorlar hükümetten güvenliklerinin sağlanması yönünde taleplerini sunarken protestolar hakkında eyaletin yöneticisi Mamata Banerjee'den açıklama geldi. Banerjee polislerin çalışma arkadaşları öldüğünde işi bırakmadığını belirterek doktorlara işlerine geri dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Federal Sağlık Bakanı Harsh Vardhan ise, "Doktorları, toplumun çıkarları için, hemen eylemlerini sonlandırması yönünde uyarıyorum. Hastanelerde güvenli bir ortamın oluşması için olabilecek tüm önlemleri alacağım" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Hindistan, Politika
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