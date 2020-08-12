Hintli iş insanı ölen eşini unutmamak için evine mumdan heykelini diktirdi
Hindistan'da iş insanı Srinivas Gupta,hayatını kaybeden eşin sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptırarak, evinin baş köşesine yerleştirdi.
– Hindistan'da iş insanı Srinivas Gupta,hayatını kaybeden eşin sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptırarak, evinin baş köşesine yerleştirdi.
Hindistan'da iş insanı Srinivas Gupta hayatını kaybeden eşinin balmumu heykelini yaptırdı. Gupta, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Koppal bölgesinde yer alan evde düzenlenen taşınma partisinde heykelin açılışını yaptı. Gupta'nın eşi Madhavi 2017 yılında trafik kazası nedeniyle öldüğünde ev henüz inşaat aşamasındaydı. Gupta eşini her daim hatırlamak için mumdan heykel yaptırarak, evinin baş köşesine koydu. Heykeli Shridhar Murthy adlı heykeltıraşa yaptıran Gupta ve çiftin iki kızı, heykeli evin avlusunda tutmak istediklerini söyledi.
- Hindistan
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:21
Kaynak: DHA
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