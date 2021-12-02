HİNTLİ VE İNGİLİZ ÇİFT, DÜĞÜNLERİNİ KIRSAL MAHALLEDE YAPTI - Son Dakika

HİNTLİ gelin Jas Pavit (25) ve İngiliz damat Alex Hampson (30), düğün töreni için Muğla'nın Menteşe ilçesindeki kırsal Yenice mahallesini tercih etti. Yenice Vadi'de, 5 gün konaklamalı, 2 gün 2 gece düğün töreni gerçekleştiren çift, geleneklerine uygun olarak iki ayrı düğün yaptı.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'u geçtiğimiz yıllarda tercih eden zengin Hintliler, ilk kez Menteşe'yi tercih etti. İngiliz damat Alex Hampson ve Hintli gelin Jas Pavit, denizle bağlantısı olmayan kırsal Yenice mahallesindeki vadide, 50 kişilik aile bireyleri ile doğa ile iç içe, pandemi kurallarına uyarak düğün törenlerini gerçekleştirdi. İngiliz ve Hint geleneklerine uygun yapılan düğün töreninin iç mekan, dış mekan hazırlıkları, kına yakma, damat tıraşı gibi tüm hazırlıkları Menteşe'de yapıldı.

İşletme sahibi Çağlar Bozkurt, Hindistan'dan ilk defa düğün için gelen grubu ağırladıklarını belirterek, "50 kişilik bir grup olarak geldiler. 5 günlük konaklama süreçleri oldu. Bunun için de 2 günlük bir düğün seremonisi oldu. Bizden istedikleri kendilerine özgü dekorlar yapmamızdı. Burada damat tarafı İngiliz idi, gelin tarafı Hintli idi. Her iki kültür için de ayrı ayrı mekanlar hazırladık. Ayrı ayrı dekorlar yaptık" dedi.

Çiftin daha önce tatil için geldikleri Türkiye'yi çok sevdikleri için düğünlerini Muğla'da yapmayı tercih ettikleri öğrenildi.