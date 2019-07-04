Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
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Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
'ın Mumbai
kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vekil gözaltına alındı. Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan Nitesh Rane isimli bir vekil, destekçileri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Bölgede çalışma yürüten mühendislere önce sözlü saldırıda bulunan vekil daha sonra ise mühendislerden birinin başından aşağı bir kova çamur boşalttı. Yaşanan anların kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine vekilin davranışı halkın tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Rane'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
(İHA)
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