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Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı

22 dakika önce

Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vekil gözaltına alındı. Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan Nitesh Rane isimli bir vekil, destekçileri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Bölgede çalışma yürüten mühendislere önce sözlü saldırıda bulunan vekil daha sonra ise mühendislerden birinin başından aşağı bir kova çamur boşalttı. Yaşanan anların kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine vekilin davranışı halkın tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Rane'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
(İHA)
Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
Hindistan, Mumbai, Güncel
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