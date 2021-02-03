Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti

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Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran su şişesine doğru yöneldi. Yanındaki kişiler tarafından engellenmeye çalışılsa da şişedeki sıvıdan bir miktar içtikten sonra tüküren Pawar, içtiği sıvının dezenfektan olduğunu anladı.

YETKİLİLERİ ŞAŞIRTTI

Kameralara yansıyan o anlarda, bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan olay yetkilileri şaşırttı. Kısa süre içinde sosyal medyada da yayılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.