Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış - Son Dakika
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Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış

15.01.2023 21:16

- Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

- Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış

KATMANDU - Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

Nepal'de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi. Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

Ne olmuştu?

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: İHA
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Katmandu, Nepal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış - Son Dakika

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