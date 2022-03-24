Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika
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Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

24.03.2022 10:41
Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine üst araması yapılan Hindistan uyruklu yolcu, ceplerinde gizlenmiş halde 12 milyon TL değerinde pırlanta ile yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine üst araması yapılan Hindistan uyruklu yolcu, ceplerinde gizlenmiş halde 12 milyon TL değerinde pırlanta ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hindistan uyruklu S.H.S., 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn'den İstanbul'a geldi. Pasaport kontrol noktasına ilerleyen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakın takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında üzerinden çıkanlar memurları bile şaşırttı.

ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI Hintli yolcunun yapılan aramasında, pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467,09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

(Tuncer Cengiz-İHA)

Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

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İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA CEBİNE GİZLEDİĞİ 467 GRAM PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA CEBİNE GİZLEDİĞİ 467 GRAM PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika
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