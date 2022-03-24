Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika
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Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

24.03.2022 22:18

Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı İstanbul Havalimanı'nda kaçak pırlanta yakalandı İstanbul Havalimanı'nda, şüphe üzerine üst araması yapılan Bahreyn'den gelen Hindistan uyruklu yolcunun ceplerinde, gizlenmiş halde 12 milyon TL değerinde pırlanta yakaladı.

Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

İstanbul Havalimanı'nda kaçak pırlanta yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda, şüphe üzerine üst araması yapılan Bahreyn'den gelen Hindistan uyruklu yolcunun ceplerinde, gizlenmiş halde 12 milyon TL değerinde pırlanta yakaladı.

Üst aramasında üzerinden servet çıktı

Hindistan uyruklu S.H.S, 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn'den İstanbul'a geldi. Pasaport kontrol noktasına ilerleyen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakın takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında yolcunun üzerinden çıkanlar memurları bile şaşırttı.

Hintli yolcunun yapılan aramasında pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı
Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı
Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı

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Türk Lirası, İstanbul, Bahreyn, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hintli yolcunun cebinden 12 milyon TL'lik pırlanta çıktı - Son Dakika
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