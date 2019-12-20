Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika Dünya

Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz

6 saat önce

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı. Grubun üyeleri Dubai'deki Sole DXB Festivali'de sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdi

Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz, System.String[]

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri olan ve 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla albüm sattı. Grubun üyeleri Dubai'deki Sole DXB Festivali'nde sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdi. Hip hop dünyasında öncü olduklarını dile getiren grup üyeleri gençlere bu konuda yol gösterdiklerini söyledi.


Jane Witherspoon, euronews: Sole DXB Festivali için Dubai'desiniz. Daha önce burada hiç sahne almış mıydınız?

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, New York, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:18 
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