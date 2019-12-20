Son Dakika › Dünya › Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika Dünya
Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz
6 saat önce
Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı.
Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı. Grubun üyeleri Dubai'deki Sole DXB Festivali'de sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:45
Son Dakika Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada