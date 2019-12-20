Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Son Dakika Dünya

Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz

6 saat önce

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı.

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Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı. Grubun üyeleri Dubai'deki Sole DXB Festivali'de sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdiView on euronews

Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz

New York, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:45 
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