Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı. Grubun üyeleri Dubai'deki Sole DXB Festivali'de sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdiView on euronews