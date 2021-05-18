'Hipertansiyon, en çok kalp ve damar sistemini etkiliyor' - Son Dakika

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hipertansiyonun en çok kalp ve damar sistemini etkilediğini belirterek, "Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı zaman başta kalp yetmezliği, kalp krizi, aritmiler olmak üzere hayatı tehdit eden bir dizi komplikasyonlara neden olmaktadır" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, 'Dünya Hipertansiyon Günü' dolayısıyla uyarılarda bulundu. Hipertansiyonun en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirten Seyfeli, "Tansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak bilinir ve bunun normal kabul edilen sınırlarının üstünde seyretmesine yüksek tansiyon diğer bilinen bir ifade ile hipertansiyon denilir. Şu an dünyada yaklaşık 1,5 milyara yakın insanın hipertansiyona sahip olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 15-20 milyon insanımızın tansiyon hastalığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir ifade ile ülkemizde 20 yaş üstü her 3 kişiden 1'i tansiyon hastasıdır. Bu oranın insan ömrünün uzaması ile daha da artması beklenmektedir" diye konuştu.