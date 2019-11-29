Son Dakika Haberleri: "Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler
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"Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSK) Tıp Fakültesi öğrencileri, hipertansiyona farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSK) Tıp Fakültesi öğrencileri, hipertansiyona farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 20 öğrenci, tansiyonunu ölçtükleri hastalara tansiyon ve tansiyona bağlı rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Beyza Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hipertansiyona olan farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Birliğin altı çalışma kolu olduğunu belirten Türkeş, "Toplumumuzun yüzde 60'ı bu konuda bilinçsiz. Bizde bu tarz veriler gördükçe, karşılaştıkça, bunları insanlara anlatmanın ve onları yönlendirmenin yararlı olabileceğini düşündük." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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