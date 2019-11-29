"Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSK) Tıp Fakültesi öğrencileri, hipertansiyona farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 20 öğrenci, tansiyonunu ölçtükleri hastalara tansiyon ve tansiyona bağlı rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Beyza Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hipertansiyona olan farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Birliğin altı çalışma kolu olduğunu belirten Türkeş, "Toplumumuzun yüzde 60'ı bu konuda bilinçsiz. Bizde bu tarz veriler gördükçe, karşılaştıkça, bunları insanlara anlatmanın ve onları yönlendirmenin yararlı olabileceğini düşündük." diye konuştu.